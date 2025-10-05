Με μια φράση που προκάλεσε αίσθηση, ο Γιώργος Μουκίδης τοποθετήθηκε για τη συχνή σύγκριση ανάμεσα σε δύο από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της ελληνικής μουσικής σκηνής.

«Αρκετοί πήγαν να μιμηθούν τον Ρέμο. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ο Ρέμος στο αδύνατο. Με τίποτα δεν θα του έδινα τραγούδια». Με αυτά τα λόγια, ο γνωστός δημιουργός επέλεξε να δώσει τη δική του απάντηση, ξεκαθαρίζοντας τη στάση του απέναντι σε τέτοιου είδους παραλληλισμούς.

Ο συνθέτης που έχει υπογράψει πολλές μεγάλες επιτυχίες, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Πρωινό Σαββατοκύριακο” και δεν δίστασε να εκφράσει ανοιχτά την άποψή του για γνωστά πρόσωπα της μουσικής σκηνής, σχολιάζοντας τη στάση τους και τη θέση τους στο σήμερα.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε με θετικά λόγια σε έναν ακόμη δημοφιλή καλλιτέχνη: «Ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι αρκετά ταπεινός καλλιτέχνης. Είναι πολύ καλός, καθόλου υπερβολικός. Δεν είναι όλοι οι καλλιτέχνες έτσι. Έχω σταματήσει συνεργασία, γιατί κάποιος ήταν αγενής και παράλογος», δηλώνει ο Μουκίδης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμπεριφοράς στη συνεργασία με έναν δημιουργό.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην Κατερίνα Λιόλιου, κάνοντας μια ειλικρινή, αν και αυστηρή, αξιολόγηση της μουσικής της: «Η Κατερίνα Λιόλιου δεν είναι του στυλ μου. Μπορεί κι αυτή μεγαλώνοντας να αλλάξει λίγο ρώτα. Θα της άλλαζα τα τραγούδια. Είναι κομμάτια που τραβάνε τον κόσμο, ουρλιάζει ο κόσμος, φωνάζει, οκ. Κάνουν φασαρία πολύ για κάποιους μήνες και μετά… Επιτυχία για ένα κομμάτι είναι η διαχρονικότητα. Θα τραγουδήσει η Θεοδωρίδου τα κομμάτια της Λιόλιου στο μαγαζί; Δε νομίζω».