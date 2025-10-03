Στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας μετέβη σήμερα για ιατρικές εξετάσεις ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας για 19η ημέρα, με σκοπό να γίνει δεκτό το αίτημα για εκταφή του γιου του, Ντένις, που συγκαταλέγεται στα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, «υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του».

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου έχει ως εξής:

«Κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο κ. Πάνος Ρούτσι με συμπτώματα γενικής αδυναμίας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δική του επιθυμία αποχώρησε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου».

Η ανακοίνωση της ομάδας των γιατρών του Πάνου Ρούτσι που είχε γίνει νωρίτερα ανέφερε πως έχει χάσει 10 κιλά και πως παρουσίασε «εντονότατη καταβολή, υπνηλία, καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια» ενώ «εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση».

Η ανακοίνωση των γιατρών του Πάνου Ρούτσι:

«Ο κ. Ρούτσι που παρακολουθείται καθημερινά από ομάδα αλληλέγγυων ιατρών έχει ατομικό αναμνηστικό υπέρτασης, καρδιακής αρρυθμίας, περιφερικής αγγειοπάθειας, δυσλιπιδαιμίας, υπνικής άπνοιας και γαστρίτιδας, και εξετάστηκε σήμερα στο Τμήμα Επειγόντων του Κρατικού Νίκαιας.

Τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία, καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια, και αιμωδίες κάτω άκρων.

Κατά την αντικειμενική εξέταση εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία.

Έχει συνολικά απωλέσει 10 κιλά σωματικού βάρους που αντιστοιχούν στο 8,9% του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τον αιματολογικό έλεγχο σημειώνεται χαμηλή τιμή ουρικού οξέος και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση, συμβατές με ασιτία.

Ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στη 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές.

Το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας του όταν ξεκίνησε ήταν ήδη βεβαρυμένη και το ότι παραμένει σε ανοιχτό χώρο λειτουργεί αθροιστικά.

Δεδομένου ότι το αίτημα για εκταφή του γιου του και βιομηχανίες-τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές, και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο κ. Ρούτσι δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημά του αυτό. Επίσης, αρνείται να νοσηλευτεί.

Κάνουμε έκκληση για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του.

Εκ μέρους της ιατρικής ομάδας που παρακολουθεί τον κ. Ρούτσι (Όλγα Κοσμοπούλου παθολόγος – λοιμωξιολόγος, Μαρία Καραμπέλη παθολόγος-επενδυτολόγος, Δημήτρης Ζιαλιάς παθολόγος, Χρύσα Μπότση, πνευμονολόγος, Άννα Καραγεωργίου γενική γιατρός εξειδικευόμενη επειγοντολογίας, Λίνα Διαμαντοπούλου ειδικευόμενη παθολογίας, Αγάπη Ηλιάκη ειδικευόμενη παθολογίας, Μάχη Κωνσταντίνου ειδικευόμενη παθολογίας)».

Σημειώνεται πως μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, ο Πάνος Ρούτσι επέστρεψε στο Σύνταγμα για να συνεχίσει τη διαμαρτυρία του.