Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας, ενώ γύρω από το Καλλιμάρμαρο επικρατεί «χάος», λόγω της συναυλίας του Ρόμπι Γουίλιαμς.

Η κακοκαιρία είχε ήδη προκαλέσει δυσχέρεια στην κυκλοφορία και τώρα, καθώς ο κόσμος μεταβαίνει στο Καλλιμάρμαρο για να παρακολουθήσει τη συναυλία του διάσημου καλλιτέχνη, οι δρόμοι στη γύρω περιοχή είναι στο «κόκκινο».

Νωρίτερα, υπήρχαν καθυστερήσεις στον Κηφισό, ενώ προβλήματα σημειώνονται στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό αφορούν:

5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.