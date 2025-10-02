Η ΣΤΑ.ΣΥ ενημερώνει το επιβατικό κοινό, πως την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 θα υπάρξει παράταση κυκλοφορίας στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα.

Σημειώνεται πως απόψε βράδυ αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μεγάλη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Πάντως, η κακοκαιρία και τα φαινόμενα που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για την Αττική από το μεσημέρι σήμερα προκαλούν ανησυχία και αβεβαιότητα σε όσους έχουν προμηθευτεί εισιτήρια.

Η διοργανώτρια εταιρεία Detox Events σε ανακοίνωσή της επιμένει πως «η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά». Παράλληλα, διευκρινίζει: «Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες την ημέρα της συναυλίας γίνουν πολύ έντονες και δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή της, θα υπάρξει έγκαιρα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας www.detoxevents.gr, στα social media μας και από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης».