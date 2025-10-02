Σημαντικά προβλήματα στην κίνηση έφερε μαζί της η κακοκαιρία, με αρκετούς δρόμους της Αθήνας να είναι «στο κόκκινο».

Η βροχή που ξέσπασε σε πολλές περιοχές της Αττικής προκάλεσε «έμφραγμα» στους δρόμους, με μεγάλα προβλήματα στον Κηφισό, από τον Πειραιά ως τη Μεταμόρφωση. Μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στην Κηφισίας, ενώ και στο κέντρο της Αθήνας τα προβλήματα στην κυκλοφορία είναι μεγάλα.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό, επίσης, σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις.

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10’-15’ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στην Περ. Υμηττού 10’-15’ έξοδος για Καρέα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10’-15’ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.



Καθυστερήσεις στην Περ. Υμηττού 10'-15' έξοδος για Καρέα.

