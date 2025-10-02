Η Ματίνα Παγώνη τοποθετήθηκε για την τραγωδία στην Άρτα με την 28χρονη έγκυο που έχασε τη ζωή της μετά από αλλεργική αντίδραση σε χορήγηση αντιβίωσης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» η κα.Παγώνη είπε: «Σπάνιο, αλλά συμβαίνει. Ο κάθε οργανισμός αντιδρά διαφορετικά στα φάρμακα. Δεν ξέρω το ιστορικό και δεν έχω εξετάσει την ίδια για να έχω άποψη, αλλά θα σας πω το εξής. Επειδή ο κάθε οργανισμός είναι ιδιαίτερος, δεν γνωρίζουμε και δεν ξέρω τι ιστορικό ανέφερε στους γιατρούς. Μπορεί να μην είπε για αλλεργίες στις αντιβιώσεις ή και να μην ήξερε για την συγκεκριμένη αν δεν την είχε πάρει».

«Οι αντιβιώσεις είναι πάρα πολλές και ο κάθε οργανισμός μπορεί να μην αντιδράσει αν την πάρεις μία φορά, αλλά στην 101η», είπε χαρακτηριστικά η Ματίνα Παγώνη.

«Για αυτό όλα αυτά είναι σημαντικά από την ΕΔΕ, το βήμα-βήμα τι έγινε με την άτυχη κοπέλα. Δεν είναι μόνο αυτή, αλλά και το μωράκι, δύο ζωές χάθηκαν, αυτό είναι το τραγικό», πρόσθεσε στη συνέχεια.