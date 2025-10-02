Στο πένθος έχει βυθιστεί η Άρτα για τον ξαφνικό θάνατο μίας 28χρονης εγκύου που πέθανε μετά από αλλεργικό σοκ σε αντιβίωση που της χορηγήθηκε στο νοσοκομείο. Ο θρήνος είναι ανείπωτος με τους συγγενείς της να ζητούν απαντήσεις για τον χαμό της γυναίκας που ήταν και μητέρα ενός 2χρονου κοριτσιού.

Η 28χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο της Άρτας που εισήχθη έχοντας έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα. Μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της.

Η 28χρονη

Κατά τη χορήγηση του φαρμάκου, προκλήθηκε αλλεργική αντίδραση και η 28χρονη μεταφέρθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω της σοβαρότητας του αναφυλακτικού σοκ.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή δεν κατέστη δυνατόν και η 28χρονη «κατέληξε».

ΕΔΕ για τα αίτια του θανάτου της εγκύου

Η διοίκηση του νοσοκομείου ζητά απαντήσεις για τον θάνατο της εγκύου και έτσι δόθηκε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον θάνατο της 28χρονης

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».

«Δεν έγινε τεστ να φανεί αν ήταν αλλεργική»

Για τον θάνατο της 28χρονης μίλησε την Τετάρτη 2/10 στο Mega ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

«Δεν έγινε τεστ να φανεί αν ήταν αλλεργική. Δεν γίνονται πάντα τα τεστ, αλλά ρωτάς, προσέχεις. Είναι ζητήματα της ΕΔΕ και αν υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν, μιλάμε για δύο ζωές», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως δε εξήγησε η γυναίκα πήγε στο νοσοκομείο με αιμορραγία.