Κυκλοφοριακό χάος επικράτησε στην Αθήνα το πρωί της Δευτέρας, καθώς η βροχόπτωση μετέτρεψε τις κεντρικές αρτηρίες σε απέραντα πάρκινγκ.

Η κατάσταση στη Λεωφόρο Κηφισού είναι ασφυκτική, με το μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά να ξεκινά από το ύψος της Λυκόβρυσης και να φτάνει για χιλιόμετρα μέχρι την οδό Πέτρου Ράλλη.

Ανάλογη εικόνα παρατηρείται στην Αττική Οδό, τις λεωφόρους Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Συγγρού, Βασιλίσσης Σοφίας και την οδό Πειραιώς. Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με μεγάλη υπομονή.

