Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στις Αρχές του Ηρακλείου Κρήτης, έπειτα από δύο ξεχωριστά περιστατικά πτώσης δομικών στοιχείων: ενός τμήματος πολυκατοικίας και ενός μπαλκονιού.

Το πρώτο συμβάν σημειώθηκε σε ιδιωτικό χώρο, ενώ το δεύτερο καταγράφηκε στην οδό Γιαννίκου, από όπου σχετίζονται και οι φωτογραφίες.

Στα δύο σημεία έσπευσε άμεσα η Δημοτική Αστυνομία, αποκλείοντας τους χώρους για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, μηχανικοί της Πολεοδομίας βρίσκονται επί τόπου προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους στατικάτητας και να εκτιμήσουν την επικινδυνότητα των κατασκευών, όπως αναφέρει το cretalive.