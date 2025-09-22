Σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 04:20 τα ξημερώματα της Δευτέρας 22/9 στο Άγιο Όρος, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 11 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 12 χιλιόμετρα.

Το Newsbeast παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσει για όλα τα νεότερα.

