Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στη Βούλα, με δύο οχήματα να συγκρούονται σε σημείο που δεν υπήρχε φανάρι και η ορατότητα ήταν περιορισμένη. Μάλιστα, από τη σύγκρουση το ένα ΙΧ καταστράφηκε ολοσχερώς.

Πιο αναλυτικά, το τροχαίο σημειώθηκε σε «καρμανιόλα» της παραλιακής, όταν συγκρούστηκαν δύο ΙΧ που οδηγούσαν δύο 30χρονοι, ανέφερε το Mega.

Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε κανείς καθώς τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα σε ένα σημείο στο οποίο δεν υπήρχε φανάρι.

Κάτοικοι αναφέρουν αυτό το σημείο είναι καρμανιόλα και σημειώνονται συχνά πολλά τροχαία ατυχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έκαναν κόντρες τα δύο αυτοκίνητα μεταξύ τους, ωστόσο η ορατότητα σε εκείνο το σημείο είναι ιδιαίτερα περιορισμένη.

Δεν έχει γίνει γνωστή η ταχύτητα με την οποία έτρεχαν τα αυτοκίνητα, ενώ το ένα καταστράφηκε ολοσχερώς από τη σύγκρουση.