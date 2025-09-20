Μια πρωινή κυνηγετική εξόρμηση στα βουνά της Αρκαδίας κατέληξε σε μια ανείπωτη τραγωδία, αφήνοντας πίσω της θρήνο και ένα μεγάλο «γιατί». Ένας 57χρονος άνδρας, πατέρας τεσσάρων παιδιών, βρήκε τραγικό θάνατο όταν πυροβολήθηκε κατά λάθος από τον φίλο του, ο οποίος τον μπέρδεψε με το θήραμα.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Οι τέσσερις φίλοι, όλοι τους έμπειροι κυνηγοί, είχαν ξεκινήσει νωρίς το πρωί για κυνήγι αγριόχοιρου. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως η ημέρα αυτή θα μετατρεπόταν στη χειρότερη της ζωής τους. Η μοιραία στιγμή συνέβη όταν, μέσα στα βάτα, ένας από τους κυνηγούς άνοιξε πυρ, πιστεύοντας ότι στόχευε το αγριογούρουνο. Αντί αυτού, όμως, το βόλι βρήκε τον φίλο του.

Αυτόπτες μάρτυρες και οι υπόλοιποι κυνηγοί της παρέας περιγράφουν την κατάσταση σοκ που επικράτησε. Όπως δήλωσε ένας εξ αυτών: «Από ένα λάθος αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι. Από λάθος αδερφέ, ένα λάθος, την πλήρωσε ο άνθρωπος.» Ένας άλλος κυνηγός επιβεβαίωσε την τραγωδία: «Νόμιζαν ότι ήταν το αγριογούρουνο. Όπως ήταν και οι δυο μέσα στα βάτα, τουφεκίστηκαν.»

Το θύμα και η τραγική ειρωνεία

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και θηροφύλακες. Ο άνδρας που πάτησε τη σκανδάλη, συντετριμμένος από την πράξη του, κρατείται στην Ασφάλεια Τρίπολης.

Η τραγωδία παίρνει μια ανατριχιαστική διάσταση, καθώς αποκαλύπτεται μια σοκαριστική ειρωνεία της μοίρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, ο 57χρονος που έχασε τη ζωή του, ήταν παρών σε ένα παλαιότερο δυστύχημα, πριν από περίπου επτά χρόνια, το οποίο είχε σημειωθεί σε παρόμοιο κυνήγι αγριογούρουνου. Τότε, είχε χάσει τη ζωή του ένας 18χρονος, ο οποίος είχε πυροβοληθεί κατά λάθος από τον νονό του. Τόσο ο 57χρονος που βρήκε τραγικό θάνατο όσο και ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη ήταν παρόντες και σε εκείνη την τραγωδία.