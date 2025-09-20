Έντονη ανησυχία επικράτησε το απόγευμα του Σαββάτου στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) με κατεύθυνση τον Πειραιά, όταν οι επιβάτες ενός συρμού χρειάστηκε να αποβιβαστούν στον σταθμό του Μοναστηρακίου. Αιτία ήταν μια έντονη και δυσάρεστη μυρωδιά που είχε κατακλύσει τα βαγόνια, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των αρχών.

Άμεσα, ο συρμός αποσύρθηκε από την κυκλοφορία και οδηγήθηκε στο Αμαξοστάσιο για να υποβληθεί σε λεπτομερή τεχνικό έλεγχο. Οι επιβάτες συνέχισαν κανονικά το ταξίδι τους με τον επόμενο συρμό, ενώ οι τεχνικοί προσπάθησαν να εντοπίσουν την πηγή της μυρωδιάς.

Τι αποκάλυψε ο έλεγχος

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, ο τεχνικός έλεγχος δεν έδειξε καμία βλάβη στον συρμό. Η αιτία της αναστάτωσης, όπως αποκαλύφθηκε, ήταν απροσδόκητη.

«Από τον τεχνικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε ο συρμός, που αποσύρθηκε νωρίτερα από την κυκλοφορία, λόγω έντονης μυρωδιάς, στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό Μοναστηράκι, δεν προέκυψε τεχνική βλάβη. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκε προσκολλημένη στον κινητήρα, στο κάτω μέρος του συρμού, πλαστική σακούλα, που πιθανότατα εγκλωβίστηκε στο σημείο κατά την κίνηση του συρμού στο επίγειο τμήμα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων».