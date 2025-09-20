Αύξηση στις μεταναστευτικές ροές παρατηρείται στην Κρήτη, προκαλώντας ένταση και συνωστισμό στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών της Αγυιάς στα Χανιά. Η κατάσταση έχει θέσει σε συναγερμό τις τοπικές αρχές, οι οποίες προσπαθούν να διαχειριστούν τις αυξημένες ανάγκες των προσφύγων και μεταναστών.

Για το ζήτημα μίλησε η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, Ελένη Ζερβουδάκη στο Mega επισημαίνοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή:

«Από την Τρίτη φεύγουν σταδιακά οι άνθρωποι που ήταν στον εκθεσιακό χώρο της Αγυιάς. Αυτή την στιγμή έχουμε μείνει με 368 μετανάστες αιγυπτιακής καταγωγής, από το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν οι οποίοι, καλώς εχόντων των πραγμάτων θα φύγουν τη Δευτέρα όταν βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες. Χθες έφυγαν άλλοι 214 όλοι υπηκοότητας από το Σουδάν. Αυτό που μας ενδιέφερε κυρίως ήταν οι γυναίκες με τα παιδιά, καθώς πλέον οι μετανάστες από το Σουδάν έρχονται πλέον με τις οικογένειές τους, γνωρίζοντας ότι είναι πρόσφυγες που δικαιούνται άσυλο. Οι μετανάστες από το Σουδάν προωθούνται στην Μαλακάσα. Οι υπόλοιποι, μετά την τροπολογία του υπ. Μετανάστευσης, θα μεταφερθούν στις Σέρρες», ανέφερε αρχικά.

Η αντιδήμαρχος αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες, αλλά και στα όρια της νέας κυβερνητικής πολιτικής:

«Για να εγκαταλείψει κάποιος τη χώρα του εκτιμώ ότι δεν θα βρισκόταν, για τον έναν ή τον άλλο λόγο – και στις καλύτερες των συνθηκών. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η τροπολογία δεν έχει πραγματικά βάση γιατί όχι μόνο είχαμε ροές αλλά είχαμε και αύξηση των ροών σε βαθμό που δεν τον έχουμε ξαναζήσει. Από τους 1.300 που ήρθαν στη χώρα μας, κανείς δεν γνώριζε για τη νέα τροπολογία του υπουργείου. Πράγματι, υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των δύο κυβερνήσεων στη Λιβύη. Όταν συνομιλούμε με τους δυτικούς στέλνουν οι ανατολικοί και αντίστροφα. Έχουν δημιουργήσει ένα καλό «πρακτορείο» και προμηθεύουν κόσμο προς την Κρήτη, γιατί το σήμα έχει πέσει για τη Γαύδο που η απόσταση είναι Σούδα – Πειραιάς», τόνισε η κ. Ζερβουδάκη.