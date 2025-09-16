Σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται τα τελευταία 24ωρα στην Αθήνα και σε διάφορα σημεία του Λεκανοπεδίου, με αφορμή την έναρξη ισχύος του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή πριν από λίγες ημέρες.

Από τις 12 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 14.000 έλεγχοι, οι οποίοι συνοδεύτηκαν από τσουχτερά πρόστιμα και αυστηρές ποινικές κυρώσεις, όπου προβλεπόταν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, μόνο το συγκεκριμένο τετραήμερο, βεβαιώθηκαν 2.643 παραβάσεις, με κυριότερες την υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας και τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Παράλληλα, συνελήφθησαν έξι οδηγοί για σοβαρές παραβάσεις.