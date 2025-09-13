Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, Σάββατο, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος εισάγει εκτεταμένες τροποποιήσεις με κύριο στόχο τον περιορισμό των τροχαίων δυστυχημάτων, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στη λίστα της ΕΕ σε θανάτους από τροχαία.

Ο ανανεωμένος ΚΟΚ περιλαμβάνει μέτρα που δίνουν έμφαση στην πρόληψη θανατηφόρων περιστατικών και σοβαρών τραυματισμών, καθώς και στη διάδοση κυκλοφοριακής παιδείας. Μεταξύ άλλων, ενεργοποιούνται οι ψηφιακές κάμερες στην Αττική, με τα πρόστιμα να αποστέλλονται πλέον απευθείας στους παραβάτες μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

«Καίγονται» οι υπότροποι

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η έννοια της «υποτροπής». Οι παραβάσεις που επαναλαμβάνονται δεν θα συμψηφίζονται, αλλά θα οδηγούν σε κλιμακωτές κυρώσεις, με αυξημένα χρηματικά πρόστιμα και επιπλέον διοικητικές ποινές, που φτάνουν μέχρι την αφαίρεση διπλώματος ή ακόμα και την άσκηση ποινικών διώξεων.

Σημαντικά αυστηρότερες είναι πλέον οι ποινές για τη χρήση κινητού κατά την οδήγηση. Η πρώτη παράβαση επιφέρει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα, ενώ η επανάληψη μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα έως 2.000 ευρώ, μεγαλύτερη διάρκεια στέρησης άδειας και ποινικές συνέπειες αν συμβεί ατύχημα.

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αντιμετωπίζεται επίσης πολύ πιο αυστηρά: πρόστιμα έως 4.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος έως 10 χρόνια και πιθανότητα φυλάκισης μέχρι 10 έτη σε περίπτωση θανατηφόρου δυστυχήματος.

Ζώνη, κράνος, όρια ταχύτητας

Αντίστοιχα, οι κυρώσεις για μη χρήση ζώνης ή κράνους αυξάνονται και αφορούν τόσο τον οδηγό όσο και τον συνεπιβάτη, ενώ σε δεύτερη υποτροπή μπορεί να αφαιρεθεί το δίπλωμα για έναν χρόνο.

Τα όρια ταχύτητας προσαρμόζονται εκ νέου: μειώνονται στους αστικούς δρόμους, αυξάνονται εκτός πόλης, ενώ για ακραίες υπερβάσεις προβλέπονται πρόστιμα έως 8.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για τέσσερα χρόνια.

Αυστηρές ποινές επιβάλλονται και για την παράνομη στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, με πρόστιμα έως 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο αν υπάρξει υποτροπή. Παράλληλα, ενισχύεται η ομαλή λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών, με αυξημένα πρόστιμα για παραβάσεις που εμποδίζουν την κίνηση λεωφορείων και με σαφείς περιορισμούς στη χρήση των λεωφορειολωρίδων από ταξί.

Συνολικά, η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση αποτελούν κεντρικά εργαλεία στη νέα στρατηγική για την οδική ασφάλεια. Το κρίσιμο ζήτημα παραμένει η αλλαγή της οδηγικής νοοτροπίας και η κοινωνική αποδοχή των νέων κανόνων. Όπως τονίζουν οι αρμόδιοι φορείς, «ο νέος ΚΟΚ δεν τιμωρεί, αλλά προλαμβάνει», βάζοντας στο επίκεντρο την προστασία της ζωής και τον αλληλοσεβασμό στους δρόμους.