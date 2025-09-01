Δεκατέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ισάριθμα τροχαία δυστυχήματα και 474 τραυματίστηκαν (17 σοβαρά, 457 ελαφρά) σε 371 τροχαία ατυχήματα, που σημειώθηκαν τον Αύγουστο, στην Αττική.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαία Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας βεβαιώθηκαν 21.346 παραβάσεις από τις οποίες 224 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

672 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος , από τις οποίες οι 41 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

, από τις οποίες οι 41 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος, 2.531 παραβάσεις ορίου ταχύτητας ,

, 230 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ,

, 295 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου ,

, 920 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας ,

, 1.897 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

και, 69 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Πηγή: ΑΠΕ