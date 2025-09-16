Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, με τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), οδηγώντας στη διάσωση συνολικά 109 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβους.

Η πρώτη επιχείρηση έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, όταν εμπορικό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης εντόπισε λέμβο με 40 αλλοδαπούς, 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Το πλοίο παρέμεινε στην περιοχή έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση διάσωσης, με τους επιβαίνοντες να μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου, όταν σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης FRONTEX εντόπισε λέμβο με 69 άτομα. Και αυτοί οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο ίδιο λιμάνι.

Πηγή: ΑΠΕ