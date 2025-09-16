Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας 16/9 γύρω στις 6:00 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ άμεσα σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις.

Η φωτιά ξεκίνησε από το υπνοδωμάτιο.

Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες, ενώ ο ηλικιωμένος ένοικος απομακρύνθηκε με ασφάλεια από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, που κλήθηκαν από γείτονες.

Ο ένοικος αντιμετώπιζει προβλήματα όρασης, ενώ η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησει από τσιγάρο που κρατούσε στα χέρια του, με το στρώμα να αρπάζει φωτιά.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν και στα διπλανά δωμάτια, ωστόσο η επιχείρηση κατάσβεσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τον ένοικο να είναι καλά στην υγεία του.