Ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο οδηγός αυτοκινήτου χτυπά την 16χρονη στα Καμίνια, έφερε στο φως της δημοσιότητας το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (12/9), στην οδό Αγίου Ελευθερίου.

Η ανήλικη επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο μαζί με φίλη της. Καθώς βρίσκονταν ήδη στα μισά, όχημα φέρεται να τις αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τη 16χρονη, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά και έπεσε στο οδόστρωμα.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε προληπτικά από τους γονείς της σε νοσοκομείο, ενώ, ο οδηγός του αυτοκινήτου παραμένει άφαντος.