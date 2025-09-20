Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Ευστάθιος, Στάθης, Σταθάς, Σταθάκος, Ευσταθία, Σταθούλα, Σταθία, Ευσταθούλα

Θεοπίστη, Πίστη, Θεόπιστος

Ποιος γιορτάζει αύριο

Ίωνας, Ιωνάς, Ίων, Ιωνία

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος και συνοδείας: Θεοπίστης Αγαπίου και Θεοπίστου

Άγιος Ευστάθιος

Ο Άγιος Ευστάθιος, ο μεγαλομάρτυρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, υπήρξε διακεκριμένος Ρωμαίος στρατηλάτης τον 1ο και 2ο αιώνα (εποχή Τραϊανού και Αδριανού), με κοσμικό όνομα Πλακίδας. Αν και ειδωλολάτρης, ξεχώριζε για την αγαθή καρδιά, την ευσπλαχνία και τη φιλανθρωπία του. Η μεταστροφή του στον χριστιανισμό έγινε με θαυμαστό τρόπο: καθώς κυνηγούσε ένα ελάφι, είδε ανάμεσα στα κέρατά του το φως του Τιμίου Σταυρού και άκουσε τη φωνή του Χριστού να τον καλεί στην πίστη. Βαπτίστηκε με το όνομα Ευστάθιος, και μαζί του ασπάστηκαν τον χριστιανισμό η γυναίκα του Θεοπίστη και τα δύο παιδιά τους, Αγάπιος και Θεόπιστος.

Σύντομα, ο Ευστάθιος πέρασε μεγάλες δοκιμασίες: έχασε περιουσία, τιμές και οικογένεια—τα παιδιά του αρπάχτηκαν από θηρία και η γυναίκα του από πειρατή. Μέσα από τη θεία πρόνοια, μετά από αρκετά χρόνια, όλοι συναντήθηκαν και πάλι. Ο αυτοκράτορας Τραϊανός τον επανέφερε ως στρατηγό, και ο Ευστάθιος αναδείχθηκε νικητής σε μεγάλες μάχες. Όταν ο διάδοχος Αδριανός απαίτησε να θυσιάσει στα είδωλα, ο Ευστάθιος αρνήθηκε. Μαζί με την οικογένειά του οδηγήθηκε στο μαρτύριο, αφού οι δήμιοι τους έβαλαν σε πυρακτωμένο χάλκινο βόδι, απ’ όπου παρέδωσαν την ψυχή τους στον Χριστό. Τα σώματα τους ενταφιάστηκαν ανέπαφα από τη φωτιά και τιμήθηκαν από τους χριστιανούς ως ιερά λείψανα.

Η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Ευστάθιο στις 20 Σεπτεμβρίου ως πρότυπο πίστης και σταθερότητας μέσα στις δυσκολίες και ως προστάτη των κυνηγών, καθώς το θαυμαστό ελάφι αποτελεί βασικό στοιχείο της εικονογραφίας του.