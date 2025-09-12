Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε όχημα στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας. Λόγω του περιστατικού διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης στο ύψος του κόμβου Μαλακάσας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα και στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία, 10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία,

10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/4s72tQQuHC — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 12, 2025

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.