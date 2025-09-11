Ανοίγουν τα σχολεία σήμερα και αρκετοί δρόμοι έχουν κυκλοφοριακά προβλήματα.

Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα στον Κηφισό στην κάθοδο από Αττική Οδό μέχρι τον Κορυδαλλό και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Δυσκολίες και για τους οδηγούς στην Παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος της Πειραιώς αλλά και σε τμήματα της Κατεχάκη.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.