Με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Νέο Δελχί μπορούν να επικοιθνωνούν οι Έλληνες που βρίσκονται στο Νεπάλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Στο Νεπάλ έχουν ξεσπάσει άγριες διαδηλώσεις, στις οποίες έχουν σκοτωθεί 25 άτομα και έχουν τραυματιστεί εκατοντάδες, ενώ οι νέοι που εξεγείρονται κατά της διαφθοράς στη χώρα έχουν λιντσάρει υπουργούς και έχουν κάψει κτίρια.

Στην ανακοίνωσή του, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει: «Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Νεπάλ δύνανται να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Νέο Δελχί, μέσω τηλ. έκτακτης ανάγκης: +91 9266015493 και e-mail📧: [email protected]».

📌 Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Νεπάλ δύνανται να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Νέο Δελχί, μέσω τηλ.☎️ έκτακτης ανάγκης: +91 9266015493 και e-mail📧: [email protected] pic.twitter.com/DoPOxL5lDX — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 10, 2025



