Με αγάπη και σεβασμό στην παράδοση και τον πολιτισμό, ο Σύλλογος «ΟΙ ΔΟΛΟΠΕΣ» με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στις δραστηριότητές του και να ζήσετε τη μαγεία της συλλογικής έκφρασης.
Τι μπορείτε να ανακαλύψετε:
Παραδοσιακοί χοροί: Είτε είστε αρχάριοι είτε έμπειροι, θα εκφραστείτε με ρυθμούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Παιδικά τμήματα: Μέσα από το παιχνίδι, τον ρυθμό και τη χαρά της ομάδας, τα παιδιά κοινωνικοποιούνται, αποκτούν αυτοπεποίθηση και έρχονται σε επαφή με την ελληνική παράδοση.
Τμήμα ενηλίκων: Την ίδια ώρα με τα παιδικά τμήματα, λειτουργεί τμήμα ενηλίκων σε ξεχωριστή αίθουσα.
Χοροί του Πόντου με ζωντανή μουσική: Ζήστε την ένταση, το πάθος και τη δύναμη των ποντιακών χορών.
Τμήμα Χορωδίας: Βιώστε την εμπειρία της ομαδικής φωνητικής έκφρασης.
Τμήμα Κρουστών Παραδοσιακών Οργάνων: Εξερευνήστε τον ρυθμό και τον ήχο των παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
Οι δάσκαλοι που θα σας καθοδηγήσουν:
Παραδοσιακοί χοροί: Γιώργος Κόνιαρης, Φίλιππος Κασώτης, Βάνα Στίκα
Χοροί από τον Πόντο: Κωνσταντίνος Παυλίδης
Χορωδία: Κωνσταντίνα Πάτση – μία από τις σημαντικότερες φωνές της νέας γενιάς
Κρουστά: Βαγγέλης Καρίπης – ακαδημαϊκός δάσκαλος και κορυφαίος δεξιοτέχνης
Πότε ξεκινούν τα μαθήματα:
Από 10 Σεπτεμβρίου και κάθε Τετάρτη, δοκιμαστικά μαθήματα χορού, 20:00 – 22:00
Επίσημη έναρξη τμημάτων: 29 Σεπτεμβρίου
Δηλώσεις συμμετοχής:
Συμπλήρωσε τη Φόρμα Εγγραφής
Επισκέψου τον χώρο του Συλλόγου, καθημερινά (εκτός Πέμπτης) από 19:00 έως 21:00
Επικοινωνία:
Γιώργος Κόνιαρης: 6977263959
Βάνα Στίκα: 6972242434
Μη χάσεις την ευκαιρία να γευτείς τη χαρά του χορού, του τραγουδιού και της παραδοσιακής μουσικής σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον.