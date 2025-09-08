Με αγάπη και σεβασμό στην παράδοση και τον πολιτισμό, ο Σύλλογος «ΟΙ ΔΟΛΟΠΕΣ» με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στις δραστηριότητές του και να ζήσετε τη μαγεία της συλλογικής έκφρασης.

Τι μπορείτε να ανακαλύψετε:

Παραδοσιακοί χοροί: Είτε είστε αρχάριοι είτε έμπειροι, θα εκφραστείτε με ρυθμούς από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Παιδικά τμήματα: Μέσα από το παιχνίδι, τον ρυθμό και τη χαρά της ομάδας, τα παιδιά κοινωνικοποιούνται, αποκτούν αυτοπεποίθηση και έρχονται σε επαφή με την ελληνική παράδοση.

Τμήμα ενηλίκων: Την ίδια ώρα με τα παιδικά τμήματα, λειτουργεί τμήμα ενηλίκων σε ξεχωριστή αίθουσα.

Χοροί του Πόντου με ζωντανή μουσική: Ζήστε την ένταση, το πάθος και τη δύναμη των ποντιακών χορών.

Τμήμα Χορωδίας: Βιώστε την εμπειρία της ομαδικής φωνητικής έκφρασης.

Τμήμα Κρουστών Παραδοσιακών Οργάνων: Εξερευνήστε τον ρυθμό και τον ήχο των παραδοσιακών μουσικών οργάνων.

Οι δάσκαλοι που θα σας καθοδηγήσουν:

Παραδοσιακοί χοροί: Γιώργος Κόνιαρης, Φίλιππος Κασώτης, Βάνα Στίκα

Χοροί από τον Πόντο: Κωνσταντίνος Παυλίδης

Χορωδία: Κωνσταντίνα Πάτση – μία από τις σημαντικότερες φωνές της νέας γενιάς

Κρουστά: Βαγγέλης Καρίπης – ακαδημαϊκός δάσκαλος και κορυφαίος δεξιοτέχνης

Πότε ξεκινούν τα μαθήματα:

Από 10 Σεπτεμβρίου και κάθε Τετάρτη, δοκιμαστικά μαθήματα χορού, 20:00 – 22:00

Επίσημη έναρξη τμημάτων: 29 Σεπτεμβρίου

Δηλώσεις συμμετοχής:

Συμπλήρωσε τη Φόρμα Εγγραφής

Επισκέψου τον χώρο του Συλλόγου, καθημερινά (εκτός Πέμπτης) από 19:00 έως 21:00

Επικοινωνία:

Γιώργος Κόνιαρης: 6977263959

Βάνα Στίκα: 6972242434

Μη χάσεις την ευκαιρία να γευτείς τη χαρά του χορού, του τραγουδιού και της παραδοσιακής μουσικής σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον.