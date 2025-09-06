Με αφορμή τα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ, συνδικάτα, συλλογικότητες και φορείς πραγματοποίησαν σήμερα πορείες και συγκεντρώσεις σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, δίνοντας δυναμικό «παρών» στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ ξεκίνησαν την πορεία τους από το άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου, ενώ το ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκε και κινήθηκε από την πλατεία ΧΑΝΘ. Παράλληλα, συλλογικότητες και σωματεία της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, καθώς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, πραγματοποίησαν ξεχωριστή κινητοποίηση.

Ιδιαίτερη παρουσία είχαν και οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, οι οποίοι, μαζί με πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά τους, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία ΧΑΝΘ, ζητώντας δικαίωση.

Πριν από την έναρξη των πορειών, οι αρχές προχώρησαν σε 16 προσαγωγές και 3 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 2 αφορούσαν ναρκωτικά και 1 μη έκδοση ταυτότητας.

Σημειώνεται ότι οι δρόμοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχουν αρχίσει σταδιακά να αποδίδονται ξανά στην κυκλοφορία.