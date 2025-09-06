Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα θα παραμείνει κλειστός σήμερα, Σάββατο 6 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα. Κατά το διάστημα αυτό, οι συρμοί θα περνούν από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Ο περιορισμός αυτός συνδέεται με τη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Την κινητοποίηση διοργανώνει ο σύλλογος των πληγέντων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για το πολύνεκρο δυστύχημα.

Παράλληλα με την κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα, εκδηλώσεις διαμαρτυρίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, στο πλαίσιο των αντιδράσεων για την εξέλιξη της υπόθεσης.