Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι της Αρκαδίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, μαζί με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εργάζονται εντατικά προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε μεγαλύτερα τμήματα δάσους.