Περιστατικό με επικίνδυνη οδήγηση στον ΒΟΑΚ κατέγραψε χρήστης των social media, σε βίντεο που δείχνει όχημα να επιχειρεί να προσπεράσει δύο αυτοκίνητα και ένα φορτηγό την ίδια στιγμή.

Το αυτοκίνητο έφτασε κοντά στη σύγκρουση, καθώς, παραβιάζοντας τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, πήγε να προσπεράσει τουλάχιστον τρία οχήματα ταυτόχρονα, πάνω σε γέφυρα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Αφού προσπέρασε το όχημα του οποίου ο οδηγός καταγράφει το βίντεο, το όχημα συνεχίζει κινούμενο στην αριστερή λωρίδα, στο αντίθετο ρεύμα, για να περάσει ένα ακόμα αυτοκίνητο και ένα φορτηγό.

Ωστόσο, τα αυτοκίνητα που κινούνται αντίθετα φτάνουν στο σημείο, αναγκάζοντας τον οδηγό να υποχωρήσει και να μείνει για λίγο πίσω από το φορτηγό, ενώ ελαττώνουν ταχύτητα για να αποφύγουν τη σύγκρουση την τελευταία στιγμή.

Δείτε το βίντεο: