Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.