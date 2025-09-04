Στις 4 Σεπτεμβρίου 1998, δύο νεαροί φοιτητές του Στάνφορντ, ο Λάρι Πέιτζ και ο Σεργκέι Μπριν, ίδρυσαν σε ένα γκαράζ στην Καλιφόρνια μια μικρή startup με το όνομα Google Inc.. Κανείς δεν μπορούσε τότε να φανταστεί πως το πείραμά τους, μια μηχανή αναζήτησης με πιο «έξυπνο» τρόπο κατάταξης των αποτελεσμάτων, θα εξελισσόταν στον απόλυτο κολοσσό του διαδικτύου.

Το όνομα «Google» προήλθε από τον μαθηματικό όρο googol (το 1 ακολουθούμενο από 100 μηδενικά), θέλοντας να συμβολίσουν τον αχανή όγκο πληροφορίας που φιλοδοξούσαν να οργανώσουν. Η αρχική τους ιδέα ήταν απλή αλλά επαναστατική: η αξιολόγηση της σημασίας μιας ιστοσελίδας με βάση τις συνδέσεις που οδηγούν σε αυτήν. Έτσι γεννήθηκε το διάσημο PageRank, που έδωσε στη Google την πρώτη της μεγάλη υπεροχή έναντι ανταγωνιστών όπως η Yahoo ή το AltaVista.

Μέσα σε λίγα χρόνια, η Google δεν ήταν απλώς η πιο δημοφιλής μηχανή αναζήτησης· έγινε η πύλη του σύγχρονου ανθρώπου στον ψηφιακό κόσμο. Από το Gmail και το YouTube μέχρι τους χάρτες, τα Android κινητά και τις cloud υπηρεσίες, η Google επηρέασε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας.

Η επιτυχία της, ωστόσο, συνοδεύτηκε και από αντιπαραθέσεις: ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, μονοπωλιακές πρακτικές και η αμείλικτη εξάρτηση δισεκατομμυρίων χρηστών από τα προϊόντα της έθεσαν νέες συζητήσεις για την ισχύ των τεχνολογικών κολοσσών.

Σήμερα, η Google είναι μία από τις ισχυρότερες εταιρείες του πλανήτη, με μητρική την Alphabet Inc., και παραμένει συνώνυμο της ίδιας της έννοιας της αναζήτησης. Η λέξη «γκουγκλάρω» έχει πια ενταχθεί σε δεκάδες γλώσσες, αποδεικνύοντας το μέγεθος της επιρροής της.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

476: Ο Ρωμύλος Αυγουστύλος, τελευταίος αυτοκράτορας της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, εκθρονίζεται και ο Οδόακρος αυτοανακηρύσσεται «βασιλιάς της Ιταλίας», σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της Δύσης.

1666: Στο Λονδίνο κορυφώνεται η μεγάλη πυρκαγιά, η πιο καταστροφική στην ιστορία της πόλης, που κατέκαψε χιλιάδες σπίτια και εκκλησίες.

1682: Ο Βρετανός αστρονόμος Έντμουντ Χάλεϊ παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη, ο οποίος αργότερα θα πάρει το όνομά του (Κομήτης του Χάλεϊ).

1828: Αρχίζει η αποχώρηση των τουρκοαιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο, βάσει της συνθήκης της Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμεντ Άλι και των εγγυητριών δυνάμεων. Θα ολοκληρωθεί με την αναχώρηση του Ιμπραήμ, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανεξαρτησία της Ελλάδας.

1833: Προσλαμβάνεται ο πρώτος εφημεριδοπώλης, ένα 10χρονο αγόρι, για τη διακίνηση της New York Sun.

1839: Ξεκινά ο Πρώτος Πόλεμος του Οπίου μεταξύ Βρετανίας και Κίνας, που θα λήξει με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ στους Βρετανούς.

1870: Καθαιρείται ο Ναπολέων Γ΄ και ανακηρύσσεται η Τρίτη Γαλλική Δημοκρατία, αλλάζοντας ριζικά το πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία.

1882: Ο Τόμας Έντισον ενεργοποιεί τον πρώτο εμπορικό σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας, φωτίζοντας τμήμα του Μανχάταν και ανοίγοντας την εποχή του ηλεκτρισμού.

1886: Ο Ινδιάνος ηγέτης Τζερόνιμο παραδίδεται στον αμερικανικό στρατό, σηματοδοτώντας το τέλος των πολέμων των Απάτσι.

1888: Ο Τζορτζ Ίστμαν κατοχυρώνει το εμπορικό σήμα Kodak και το δίπλωμα για τη φωτογραφική μηχανή με φιλμ σε ρολό, αλλάζοντας για πάντα τη φωτογραφία.

1919: Ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ συγκαλεί συνέδριο στη Σεβάστεια, χαράσσοντας την πορεία που θα οδηγήσει στην ίδρυση της σύγχρονης Τουρκίας.

1941: Στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, γερμανικό υποβρύχιο πραγματοποιεί την πρώτη επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το USS Greer, προκαλώντας ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Γερμανίας πριν την κήρυξη πολέμου.

1944: Ο δημοδιδάσκαλος Κωνσταντίνος Καζάνας και ο Αστέριος Αστεριάδης υψώνουν την ελληνική σημαία στην πλατεία της Προσοτσάνης, κατεβάζοντας τη βουλγαρική – πράξη αντίστασης στη διάρκεια της Κατοχής.

1955: Διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης (νυν Champions League). Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Παρτιζάν Βελιγραδίου 3-3.

1958: Τίθεται σε ισχύ στην Ελλάδα, από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή ο νόμος 4000/1958 «Περί Τεντιμποϊσμού», ο οποίος επιβάλλει το κούρεμα «με την ψιλή» και τη διαπόμπευση των παραβατών, προκαλώντας το κοινό αίσθημα.

1970: Ο Σαλβαδόρ Αλιέντε εκλέγεται πρόεδρος της Χιλής, ο πρώτος μαρξιστής ηγέτης που ανέλαβε εξουσία με εκλογές στη Λατινική Αμερική.

1972: Ο Αμερικανός κολυμβητής Μαρκ Σπιτς κατακτά το έβδομο χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου, σπάζοντας κάθε ρεκόρ.

1978: Ο Γεώργιος Ράλλης γίνεται ο πρώτος Έλληνας υπουργός Εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση, σε μία περίοδο Ψυχρού Πολέμου.

1998: Οι φοιτητές του Στάνφορντ, Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, ιδρύουν την Google, που θα εξελιχθεί στη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης του κόσμου.

Γεννήσεις

1981 – Μπιγιονσέ Τζιζέλ Νόουλς-Κάρτερ (Beyoncé Giselle Knowles-Carter), Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός και παραγωγός, παγκόσμιο σύμβολο της R&B, της ποπ και του μοντέρνου γυναικείου ήχου. Αναδείχθηκε ως frontwoman των Destiny’s Child και απογειώθηκε με σόλο καριέρα, μεγάλες επιτυχίες όπως «Crazy in Love» και «Single Ladies», και μια σειρά από Grammy. Εμβληματική περσόνα της pop κουλτούρας, με επιρροή σε μουσική, μόδα και κοινωνικά μηνύματα.

1977 – Στέλιος Περπινιάδης (Στελλάκης), Έλληνας τραγουδιστής και κιθαρίστας του ρεμπέτικου, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της γενιάς του Μεσοπολέμου. Μετακόμισε από τη Σμύρνη στον Πειραιά, συνέπραξε με κορυφαίους συνθέτες όπως ο Παναγιώτης Τούντας και υπήρξε η φωνή-σήμα κατατεθέν των μικρασιατών ρεμπετών, καταγράφοντας περισσότερα από 400 τραγούδια σε μια σπουδαία διαδρομή.

Θάνατοι