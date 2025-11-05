Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ και η Πολεμική Αεροπορία της Ελλάδας ολοκλήρωσαν αυτή την εβδομάδα κοινή άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός (IDF).

Στο πλαίσιο της άσκησης, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, η 120ή Μοίρα της ισραηλινής αεροπορίας πραγματοποίησε εναέριο ανεφοδιασμό δεκάδων ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών.

«Η άσκηση προσομοίωσε επιχειρησιακή πτήση και ανεφοδιασμό μαχητικών σε μεγάλες αποστάσεις. Για αρκετές ώρες, τα μαχητικά ενώνονταν με τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού και ανεφοδιάζονταν για να συνεχίσουν τις αποστολές τους», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Οι δύο αεροπορίες πραγματοποιούν τακτικά κοινές ασκήσεις. «Η συγκεκριμένη άσκηση αποτελεί μέρος του ετήσιου προγράμματος εκπαίδευσης και αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών», πρόσθεσε ο ισραηλινός στρατός.