Ο Παναθηναϊκός πήγε στο Βελιγράδι με πολλές και σημαντικές απουσίες και δεν κατάφερε όχι να νικήσει αλλά ούτε καν να κοντράρει τον φορμαρισμένο Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος με το 86-68 πήρε την 7η συνεχόμενη νίκη του στη Euroleague.

Το γεγονός ότι στο τέλος της πρώτης περιόδου οι «πράσινοι» είχαν 0/10 τρίποντα και… μηδέν ασίστ τα λέει όλα για την απόδοσή τους, με το σκορ να είναι στο 20-12 στο 10′ και την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να μην έχει εκμεταλλευτεί τα έξι επιθετικά ριμπάουντ που είχε πάρει.

Με τον Ναν να είναι πολύ κακός και τις συνεχείς αλλαγές του προπονητή να μη βελτιώνουν τα πράγματα, το «τριφύλλι» βρέθηκε να χάνει με… 42-20 στο 17′, συμμαζεύοντας κάπως την κατάσταση στο τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου καθώς με επιμέρους σκορ 12-2 κατάφερε να μειώσει σε 44-32, για να πάει στα αποδυτήρια με -14 (46-32).

Το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό ήταν να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου για να πλησιάσει κι άλλο αλλά δεν το έκανε, με τους Σέρβους να ανεβάζουν ξανά στους 22 πόντους τη διαφορά (55-33) στο 25′ και στη συνέχεια στους 28 (65-37 στο 28′), με τη βραδιά να εξελίσσεται εφιαλτικά για τους «πράσινους».

Με τα πάντα να έχουν κριθεί από πολύ νωρίς, το ζητούμενο για την ομάδα του Αταμάν ήταν να ρίξει τη διαφορά και με τους γηπεδούχους να έχουν χαλαρώσει αρκετά, το έκανε. Στο 36′ το σκορ ήταν 74-61 και στη συνέχεια έγινε 78-67, ήταν όμως πολύ αργά για τον Παναθηναϊκό που γνώρισε τρίτη συνεχόμενη ήττα εκτός έδρας και είναι πλέον στο 5-4, ενώ ο ασταμάτητος Ερυθρός Αστέρας είναι στο 7-2 μετά τις πρώτες 9 αγωνιστικές.

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 46-32, 67-50, 86-68