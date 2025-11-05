Αίσθηση προκαλεί το ρεπορτάζ της τουρκικής Fotomac, σύμφωνα με το οποίο η Γαλατασαράι θέλει να αποκτήσει τον Λιονέλ Μέσι για τέσσερις μήνες, εκμεταλλευόμενη το τέλος του πρωταθλήματος στις ΗΠΑ.

Ο Αργεντίνος άσος πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Ίντερ Μαϊάμι, με την οποία δεσμεύεται πλέον μέχρι το 2028. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα να τον δούμε ξανά στην Ευρώπη για χάρη της Γαλατασαράι.

Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει η τουρκική Fotomac, με το σχετικό ρεπορτάζ να αναφέρει πως η Γαλατά θέλει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει δράση στο MLS από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι και τον Μάρτιο του 2026.

Με δεδομένο ότι το καλοκαίρι του 2026 υπάρχει το Μουντιάλ, η Fotomac τονίζει πως η Γαλατασαράι είναι διατεθειμένη να καλύψει οικονομικά τον Μέσι προσφέροντάς του το ποσό που αντιστοιχεί σε ένα 4μηνο με βάση το συμβόλαιό του με την Ίντερ Μαϊάμι, προκειμένου να φορέσει τη φανέλα της από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάρτιο.

Με αυτό τον τρόπο, καταλήγει το τουρκικό Μέσο, ο Αργεντίνος θα έχει ρυθμό ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου και δεν θα επηρεαστεί από την 4μηνη διακοπή στις ΗΠΑ μέχρι να αρχίσει η επόμενη σεζόν.