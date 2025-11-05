Ο ΠΑΟΚ έχει ως μοναδικό στόχο τη νίκη κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις, την Πέμπτη (6/11), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League και θα πρέπει να την πάρει χωρίς να υπολογίζει στη βοήθεια των Τόμας Κεντζιόρα, Μαντί Καμαρά και Κωνσταντίνου Θυμιάνη.

Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν και πάλι στη διεκδίκηση της πρόκρισης μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Λιλ και θέλουν να δώσουν συνέχεια παίρνοντας το τρίποντο και κόντρα στους Ελβετούς, με την προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με την προπόνηση της Τετάρτης (5/11).

Σε αυτή ο Καμαρά ακολούθησε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια έκανε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Θυμιάνης απουσίασε λόγω ίωσης. Αυτοί οι δύο, συν τον τιμωρημένο Κετζιόρα, δεν υπολογίζονται για τον αγώνα της Πέμπτης (6/11), με τον Ραζβάν Λουτσέσκου πάντως να έχει και λόγο για να χαμογελάει.

Συγκεκριμένα, ο Ρουμάνος τεχνικός είδε τούς Ζίβκοβιτς, Πέλκα και Λόβρεν να επιστρέφουν σε κανονικό ρυθμό προπόνησης και είναι στη διάθεσή του για την αναμέτρηση με τη Γιουνγκ Μπόις.