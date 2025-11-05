Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται για τους influencers στην Κίνα, καθώς η κυβέρνηση θεσπίζει αυστηρότερους κανόνες για τη δημιουργία περιεχομένου στο διαδίκτυο. Από τις 25 Οκτωβρίου, όσοι δημιουργοί θέλουν να αναλύουν ζητήματα όπως η υγεία, το δίκαιο, η οικονομία ή η εκπαίδευση, θα πρέπει να διαθέτουν επίσημα αποδεικτικά σπουδών ή επαγγελματικές πιστοποιήσεις.

Στόχος της νέας ρύθμισης, σύμφωνα με την Κρατική Διοίκηση Κυβερνοχώρου της Κίνας (CAC), είναι να περιοριστεί η παραπληροφόρηση και να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες δεν θα παρασύρονται από «ψευδοειδικούς» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι μεγάλες πλατφόρμες, όπως το Douyin (η κινεζική εκδοχή του TikTok), το Bilibili και το Weibo, αναλαμβάνουν την ευθύνη να ελέγχουν τα προσόντα των δημιουργών και να επαληθεύουν την εγκυρότητα των αναρτήσεών τους.

Επιπλέον, οι influencers οφείλουν να δηλώνουν ρητά όταν οι πληροφορίες που δημοσιεύουν βασίζονται σε έρευνες ή παράγονται με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ απαγορεύεται πλέον η συγκαλυμμένη προώθηση προϊόντων – ιδιαίτερα φαρμάκων ή συμπληρωμάτων – μέσω «εκπαιδευτικών» βίντεο.

Λογοκρισία ή προστασία των πολιτών;

Αν και οι κινεζικές αρχές υποστηρίζουν ότι η απόφαση αποσκοπεί αποκλειστικά στη διασφάλιση της ποιότητας της πληροφόρησης, πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται για ένα ακόμη μέτρο περιορισμού της ελευθερίας λόγου. Οι επικριτές κάνουν λόγο για «ψηφιακή λογοκρισία», υποστηρίζοντας ότι το κράτος αποκτά ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο στο ποιος μπορεί να εκφράζεται δημόσια και για ποια ζητήματα.

Η κυβέρνηση, ωστόσο, επιμένει ότι πρόκειται για ένα απαραίτητο βήμα ώστε να υπάρξει περισσότερη υπευθυνότητα στον χώρο των social media, όπου η παραπληροφόρηση μπορεί να εξαπλωθεί ταχύτατα και να έχει σοβαρές συνέπειες.

Το «φαινόμενο» των Influencers και η δύναμη τους

Τα τελευταία χρόνια, οι influencers έχουν εξελιχθεί σε σημαντικούς διαμορφωτές γνώμης στην Κίνα. Συχνά προσφέρουν συμβουλές για την υγεία, τα οικονομικά ή την καθημερινότητα, χωρίς να διαθέτουν καμία επιστημονική κατάρτιση. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένα θολό τοπίο, όπου η δημοτικότητα υποκαθιστά την αξιοπιστία.

Ο νέος νόμος επιχειρεί να βάλει φρένο σε αυτό το φαινόμενο, επιτρέποντας την ελευθερία της έκφρασης, αλλά απαιτώντας υπευθυνότητα και διαφάνεια. Κάποιοι ωστόσο φοβούνται ότι πρόκειται για το πρώτο βήμα προς έναν πιο ελεγχόμενο και λιγότερο αυθόρμητο ψηφιακό κόσμο.