Για περισσότερες από έξι δεκαετίες, τα αεροσκάφη Boeing έχουν αποτελέσει συνώνυμο των αεροπορικών ταξιδιών και της τεχνολογικής εξέλιξης. Από τα θρυλικά 727 και 747 έως τα σύγχρονα 787 Dreamliner, όλα τα μοντέλα της εταιρείας έχουν κάτι κοινό: ο αριθμός του μοντέλου τους αρχίζει και τελειώνει με το 7. Η ιδιαιτερότητα αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα τόσο ιστορικών συγκυριών όσο και έξυπνου μάρκετινγκ, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail.

Η ιστορία του «7» ξεκινά τη δεκαετία του 1950, όταν η Boeing παρουσίασε το πρώτο της εμπορικό αεριωθούμενο, το Boeing 707. Ήταν το πρώτο jetliner της εταιρείας και το μοντέλο που καθιέρωσε την Boeing ως κορυφαίο παίκτη στις αερομεταφορές. Ωστόσο, η επιλογή του αριθμού δεν ήταν αυθαίρετη καθώς προέκυψε μέσα από το σύστημα αρίθμησης που χρησιμοποιούσε η εταιρεία για τα διάφορα είδη αεροσκαφών της.

Σύμφωνα με το Simple Flying, η Boeing από τη δεκαετία του 1920 ταξινομούσε τα προϊόντα της με βάση το είδος και τη χρήση τους. Τα μοντέλα που άρχιζαν με 100 αντιστοιχούσαν σε διπλάνα, τα 200 σε μονοπλάνα, ενώ οι αριθμοί 300 και 400 προορίζονταν για εμπορικά αεροσκάφη με έλικες. Το 367-80, γνωστό και ως “Dash 80”, αποτέλεσε το πρωτότυπο πάνω στο οποίο βασίστηκε το πρώτο αεριωθούμενο 707.

Οι αριθμοί 500 χρησιμοποιήθηκαν για αεροσκάφη με στροβιλοκινητήρες, οι 600 για στρατιωτικούς πυραύλους και οπλικά συστήματα, ενώ οι 800 και 900 αφορούσαν άλλες κατηγορίες. Ο πρώτος έμεινε ουσιαστικά αχρησιμοποίητος και ο δεύτερος χρησιμοποιήθηκε για πλοία και θαλάσσια μέσα.

Η καθιέρωση του αριθμού 7

Έτσι, η σειρά 700 ήταν η μόνη διαθέσιμη για τα νέα εμπορικά jetliners. Όταν ήρθε η ώρα να δοθεί όνομα στο πρώτο αεριωθούμενο επιβατικό αεροπλάνο, οι υπεύθυνοι της Boeing επέλεξαν το 707, συνεχίζοντας μετέπειτα την ίδια αριθμητική λογική για όλα τα νέα μοντέλα — 717, 727, 737, 747, 757, 767, 777 και 787.

Η απόφαση να τελειώνουν όλα τα μοντέλα σε 7 θεωρείται επίσης εμπορική επιλογή. Οι ειδικοί στο μάρκετινγκ της Boeing είχαν παρατηρήσει ότι ο αριθμός φαινόταν πιο συμμετρικός και «ευοίωνος», γεγονός που καθιστούσε τα μοντέλα πιο ελκυστικά στο κοινό και πιο εύκολα αναγνωρίσιμα.

Από τότε, η αρίθμηση αυτή έχει γίνει σήμα κατατεθέν της εταιρείας. Αν και αρκετά εμβληματικά μοντέλα, όπως τα 707, 717, 727, 747 και 757, έχουν πλέον αποσυρθεί, ο πιο διαδεδομένος τύπος – το 737 – συνεχίζει να εξελίσσεται, με την πιο πρόσφατη εκδοχή του να είναι το 777X, το πιο προηγμένο και αποδοτικό μοντέλο μεγάλων αποστάσεων της Boeing.

Από το 1956 έως το 2016, η Boeing χρησιμοποιούσε και επιπλέον κωδικούς πελάτη στο τέλος κάθε ονομασίας, ώστε να υποδεικνύεται η αεροπορική εταιρεία που είχε παραγγείλει το αεροσκάφος. Για παράδειγμα, το Boeing 747-438 αναφερόταν σε μοντέλο που είχε κατασκευαστεί για την Qantas, με τον αριθμό 38 να προσδιορίζει τον συγκεκριμένο πελάτη.

Μετά από περισσότερα από 70 χρόνια και οκτώ γενιές αεροσκαφών, η αρίθμηση με το 7 έχει καθιερωθεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Boeing. Το 797 είναι πλέον το μόνο νούμερο που απομένει στη σειρά και αν και κυκλοφορούν φήμες για ένα νέο «μεσαίου βεληνεκούς» αεροσκάφος που θα φέρει αυτό το όνομα, η εταιρεία δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη επίσημα τα σχέδιά της.

Έτσι, το «μυστήριο του 7» δεν είναι απλώς μια αριθμητική σύμπτωση, αλλά το αποτέλεσμα δεκαετιών στρατηγικής, σχεδιασμού και branding που καθιστούν τη Boeing μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες στην ιστορία της αεροπορίας.