Στη σύλληψη ύποπτου άνδρα προχώρησαν οι Αρχές στην Πάτρα νωρίτερα σήμερα το πρωί, καθώς φέρεται να σχετίζεται με τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε καλαμιές δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές του Προαστιακού, στην περιοχή της Αγυιάς, κοντά στο γήπεδο της Παναχαϊκής.

Ο ύποπτος εντοπίστηκε από περιοίκους να κινείται ύποπτα στο σημείο λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά, σύμφωνα με το tempo24. Οι κάτοικοι της περιοχής που είδαν τους καπνούς ενημέρωσαν αμέσως την Πυροσβεστική, η οποία έφτασε εσπευσμένα και κατάφερε να περιορίσει τη φωτιά.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά και το ενδεχόμενο εμπλοκής νεαρών ατόμων που φέρεται να βρίσκονταν στην περιοχή.

Λόγω της πυρκαγιάς, στις 08:12 διακόπηκε η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Μποζαΐτικα – Άγιος Ανδρέας, με εντολή της Πυροσβεστικής και του ΟΣΕ. Το τρένο που βρισκόταν ήδη στη διαδρομή ακινητοποιήθηκε και οι επιβάτες μετεπιβιβάστηκαν σε λεωφορεία για να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Δεν έχουν γίνει γνωστά ακόμη τα ακριβή αίτια ή το κίνητρο της ενέργειας.