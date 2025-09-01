Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής, Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντω, Ρουμπίνη *

Μαντώ

Αθηνά

Ακριβή

Αντιγόνη, Γόνη

Ασπασία

Αφροδίτη, Φρέγια

Διώνη, Διόνη

Δωδώνη

Ελπινίκη

Ερασμία

Ερατώ, Τέτη

Ευτέρπη

Θάλεια

Θεανώ

Θεονύμφη

Καλλιρόη, Καλλιρρόη

Καλλίστη

Κλειώ

Κλεονίκη

Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα *

Κοραλία

Ραλλία, Ραλία, Ραλλού, Ραλού, Ράλλης

Μαργαρίτα, Μαργαριταρένια, Ρίτα, Μαργαρίτης *

Μαριάνθη

Μελπομένη, Μέλπω

Μόσχω, Μοσχούλα

Ουρανία, Ράνια *

Πανδώρα

Πηνελόπη, Μπηλιώ, Μπιλιώ, Πίτσα

Πολύμνια

Πολυνίκη, Πολύνα, Πόλυ

Σαπφώ

Τερψιχόρη

Χάιδω, Χαϊδευτός

Χαρίκλεια, Χαρά, Χαρούλα *

Ιησούς

Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα *

Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη *

Ισμήνη

Πολυτίμη

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών, Αγίου Ιησού του Ναυή, Οσίου Μελετίου του νέου, Οσίου Συμεών του Στυλίτου

Άγιος Αλέξανδρος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης

Η Αρχή της Ινδίκτου είναι η εκκλησιαστική πρωτοχρονιά, δηλαδή η έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους, η οποία εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Ο όρος «Ίνδικτος» προέρχεται από τη λατινική λέξη «indictio» που σημαίνει «ορισμός» ή «διάταγμα». Αρχικά δήλωνε το διάγγελμα των Ρωμαίων αυτοκρατόρων με το οποίο, κάθε δεκαπέντε χρόνια, οριζόταν το ποσό του ετήσιου φόρου που έπρεπε να καταβάλουν οι πολίτες για τη συντήρηση του στρατού. Έτσι, η περίοδος των δεκαπέντε ετών ονομαζόταν ινδικτιών και χρησιμοποιήθηκε αργότερα ως σύστημα χρονολόγησης του χρόνου από τους Βυζαντινούς.

Η Εκκλησία συνέδεσε την αρχή της Ινδίκτου με την γεωργική περίοδο και την εβραϊκή παράδοση, καθώς ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας της συγκομιδής και της προετοιμασίας για τον νέο κύκλο βλαστήσεως. Εξ ου και η Εκκλησία, όχι μόνο καθιέρωσε την 1η Σεπτεμβρίου ως αρχή του νέου εκκλησιαστικού χρόνου, αλλά εορτάζει ταυτόχρονα τη δημιουργία και προσφέρει ευχαριστήρια προσευχή στον Θεό για τη νέα χρονιά, παρακαλώντας για ευλογία, ειρήνη και αγαθά.

Η Αρχή της Ινδίκτου είναι ημέρα κατάνυξης και ενότητας, με βαρύ συμβολισμό: εκτός από την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους, σηματοδοτεί παράλληλα πνευματική ανανέωση και μετάνοια, καθώς η Εκκλησία καλεί τους πιστούς να ευχαριστήσουν τον Θεό και να ξεκινήσουν το νέο έτος με αγνή συνείδηση και αγαθές πράξεις.