Η έντονη μεταναστευτική δραστηριότητα που είχε παρατηρηθεί το προηγούμενο διάστημα στα νότια παράλια της Κρήτης έχει περιοριστεί αισθητά, χωρίς ωστόσο να έχει εξαλειφθεί εντελώς, «όπως εξάλλου ήταν αναμενόμενο».

Του ανταποκριτή μας από το Flashnews στην Κρήτη

Το πρωί της Κυριακής εντοπίστηκε νέο σκάφος με μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου. Η φουσκωτή λέμβος, «σύμφωνα με πληροφορίες», βρέθηκε από σκάφος της Frontex και οδηγήθηκε στην Καραβέ.

«Στη λέμβο επέβαιναν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 65 μετανάστες», ενώ οι αρμόδιες αρχές χειρίζονται το περιστατικό βάσει των ισχυόντων μέτρων.

Υπενθυμίζεται ότι «βρίσκεται σε ισχύ η αναστολή υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται στη χώρα παράνομα με οποιοδήποτε πλωτό μέσο που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική». Σύμφωνα με τη διαδικασία, «τα άτομα αυτά επιστρέφονται, χωρίς καταγραφή, στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής».