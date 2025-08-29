Διακοπές στην Ελλάδα έκανε η οικογένεια της 9χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Πιερία το βράδυ της Τετάρτης, ενώ η 11χρονη αδερφή της έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Η μητέρα τους, που οδηγούσε το μοιραίο αυτοκίνητο, αλλά και ο πατέρας τους έχουν υποστεί σοκ.

«[Η μητέρα] έπιανε το κεφάλι ούρλιαζε. Κάποια στιγμή στα πλαίσια ΚΑΡΠΑ αναζητούσα ένα πανάκι, γιατί είχε πάρα πολλά αίματα το παιδί, και η γυναίκα αυτομάτως έβγαλε την μπλούζα και μου την έδωσε. Χωρίς να ξέρω καν ποια είναι, ζητούσε να μάθει αν έχει σφυγμό και εγώ δεν έλεγα. Απ’ ό,τι έμαθα στην πορεία ήταν η μητέρα», περιέγραψε ο νοσηλευτής Γιώργος Περδίκης, μιλώντας στο Mega.

Το 11χρονο παιδί της οικογένειας, υποβλήθηκε σε δύο χειρουργεία και φαίνεται ότι έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

«Βλέπω ένα αυτοκίνητο μία μάζα αυτοκινήτου στο δέντρο αριστερά, ένα παιδάκι μέσα στο αυτοκίνητο πατημένο σχεδόν, με ένα άκρο κρατημένο μέσα στις λαμαρίνες. Ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια, ένα παιδάκι κάτω στο χώμα με έναν αστυνομικό να κάνει ΚΑΡΠΑ, πρώτες βοήθειες», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

«Πήγε για ψώνια, με τα 2 τα μεγάλα (παιδιά). Χαλικάκια είχε κάτω και την παρέσυραν. Είχε χαλίκια, έβγαλαν τα φορτηγά χαλίκια εκεί και που πήρε τη στροφή, την πέταξαν. Φορούσαν ζώνη, φορούσαν. Πίσω η μεγάλη φορούσε ζώνη και μπροστά, φορούσαν ζώνη. Η νύφη μου σοκ έχει και ο γιος μου και η νύφη μου σε σοκ είναι όλοι και εγώ ακόμα χειρότερα. Το άλλο (παιδί) το έκαναν εγχείρηση στα πόδια, είναι καλά, τα ζωτικά όργανα είναι καλά», υπογράμμισε η γιαγιά της 9χρονης, μιλώντας στο Live News.

Τραγική φιγούρα ο ιερέας παππούς της 9χρονης ο οποίος το πρωί επισκέφτηκε το σημείο της τραγωδίας για να προσευχηθεί.