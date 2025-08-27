Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Επαρχιακή Οδό Κατερίνης-Δίου, στο ύψος της Οικολογικής Εφέσου, όπου ένα 9χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, κατά το οποίο τραυματίστηκαν σοβαρά η μητέρα της και η 11χρονη αδερφή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του delalis.gr, η μητέρα–για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο- έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να προσκρούσει με σφοδρότητα σε δέντρο.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν τα δύο της παιδιά, ηλικίας 9 και 11 ετών. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το 9χρονο κορίτσι έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ η 11χρονη αδελφή του και η μητέρα τους τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα άνδρες, οι οποίοι απεγκλώβισαν την οδηγό και τα παιδιά.

Πρώτοι στο σημείο έφτασαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο 9χρονο κορίτσι, το οποίο δυστυχώς είχε ήδη καταλήξει.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Κατερίνης.