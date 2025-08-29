Τη δική της μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 11χρονη που έχει τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε στην Πιερία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η 9χρονη αδερφή της.

Το όχημα στο οποίο επέβαιναν τα κορίτσια οδηγούσε η 35χρονη μητέρα του που έχει καταγωγή από τη Γερμανία. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσέκρουσε σε δέντρο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Άμεσα στήθηκε «γέφυρα ζωής» για να μεταφερθεί το 11χρονο κορίτσι στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.

Χειροπέδες στη μητέρα που αφέθηκε λίγο αργότερα ελεύθερη

Μετά το τροχαίο δυστύχημα συνελήφθη η 35χρονη οδηγός και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Η οικογένεια ζει μόνιμα στη Γερμανία και είχε έρθει στην Ελλάδα για διακοπές, στον τόπο καταγωγής του συζύγου της 35χρονης.