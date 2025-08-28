Τραγικό θάνατο βρήκε ένα 9χρονο κοριτσάκι σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (27/8) στην επαρχιακή οδό Κατερίνης-Δίου στη Νέα Έφεσο στην Πιερία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου, στη Θεσσαλονίκη, η 11χρονη αδελφή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η κατάσταση της υγείας της 11χρονης κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή, ενώ χθες υποβλήθηκε σε χειρουργείο στα πόδια.

Το τραγικό δυστύχημα έγινε στο 8ο χιλιόμετρο Κατερίνης – Δίου. Το αυτοκίνητο οδηγούσε μια 35χρονη μητέρα, γερμανικής υπηκοότητας, με τα δύο της κορίτσια, 9 και 11 ετών, να επιβαίνουν επίσης στο όχημα.

Για άγνωστο λόγο το αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε δέντρο. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των ατόμων, με την άτυχη 9χρονη να ανασύρεται νεκρή.

Η 11χρονη αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης και στη συνέχεια στήθηκε «γέφυρα ζωής» για τη διακομιδή της στο Ιπποκράτειο, όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, η οικογένεια μένει μόνιμα στη Γερμανία, τόπο καταγωγής της 35χρονης και φέρεται να επισκέφθηκαν την Ελλάδα για διακοπές, καθώς ο πατέρας των κοριτσιών είναι Έλληνας. Μάλιστα, το αυτοκίνητο ανήκει στην πεθερά της 35χρονης.

Η μητέρα των κοριτσιών φέρει ελαφρά τραύματα και παραμένει στο νοσοκομείο Κατερίνης.

Τραγική φιγούρα ο πατέρας, που πήγε στο σημείο και έπαθε σοκ από το ασύλληπτο θέαμα, με αποτέλεσμα να διακομισθεί και ο ίδιος στο νοσοκομείο.

Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί η Τροχαία Κατερίνης.