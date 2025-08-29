Στο πένθος έχει βυθιστεί η Καστοριά λόγω του θανάτου των δύο 16χρονών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο. Το αγόρι, που οδηγούσε το αυτοκίνητο, και το κορίτσι, που ήταν συνεπιβάτης, άφησαν την τελευταία τους πνοή όταν το όχημα καρφώθηκε σε δέντρο.

Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 28/8 και στα δύο χωριά Μακροχώρι και Πολυκάρπη από τα οποία ήταν τα παιδιά ο πόνος είναι βουβός.

Το αγόρι πήρε κρυφά το αυτοκίνητο των γονιών του για να πάει μια βόλτα με τη φίλη του.

Ξαφνικά και ενώ το όχημα κινούταν στην Εθνική Οδό Καστοριάς – Αμυνταίου εκτιμάται πως κάτι πετάχτηκε μπροστά από το ΙΧ και ο 16χρονος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να φύγει από τον δρόμο, να πέσει σε χωράφια και να καταλήξει σε ένα δέντρο.

Το αυτοκίνητο το είδε στο χωράφι ένας περαστικός

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι γονείς των παιδιών τους έψαχναν από τη 1 τα ξημερώματα μέχρι τις 6 το πρωί.

Ένας περαστικός είδε το αυτοκίνητο που είχε πέσει στο χωράφι, ειδοποίησε την αστυνομία και σιγά σιγά άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Οι γονείς των παιδιών ήταν τραγικές φιγούρες, ενώ διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ένα είδος φρεναρίσματος περίπου στα 10 μέτρα πάνω στον δρόμο.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση στις 5:50 π.μ., ενώ οι πυροσβέστες που έσπευσαν βρέθηκαν μπροστά σε άμορφη μάζα σιδερικών, γεγονός που κατέστησε τον απεγκλωβισμό των δύο παιδιών εξαιρετικά δύσκολο.

Μετά από ώρα, οι δύο ανήλικοι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.