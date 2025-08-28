Την τελευταία τους πνοή άφησαν στην άσφαλτο δύο 16χρονοι στην Καστοριά. Οι 16χρονοι, των οποίων οι κηδείες θα γίνουν την Παρασκευή, ήταν ζευγάρι και είχαν βγει για βόλτα.

Το αγόρι είχε πάρει το αυτοκίνητο της μητέρας του κρυφά από τους γονείς του. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, περίπου στις 00:30 – 01:00 το βράδυ έχασε τον έλεγχο, έσπασε την περίφραξη και κατέληξε σε δέντρα σε διπλανό χωράφι.

Μαρτυρία στο MEGA και στο Live News ανέφερε: «Είμαστε συγκλονισμένοι. Χάθηκαν δύο αγγελούδια. Δύο παιδιά 16 ετών. Από το βράδυ τα ψάχναμε. Τα παιδιά πρέπει να πήραν το αυτοκίνητο το βράδυ, χωρίς να το ξέρουν οι γονείς τους για να πάνε μια βόλτα. Το δυστύχημα πρέπει να έγινε δώδεκα και μισή, μία τα ξημερώματα.

Τα παιδιά τα βρήκαν όμως πέντε και μισή το πρωί. Το σημείο είναι δύσκολο δεν μπορούσαν να τους εντοπίσουν. Έχει δέντρα, ο δρόμος είναι κατηφορικός και δε φαινόταν το αυτοκίνητο».

Οι γονείς των δύο παιδιών, τους καλούσαν συνέχεια στα κινητά τους, αλλά εκείνοι δεν απαντούσαν. «Πρέπει να βγήκε κάτι μπροστά τους. Έχει 11 μέτρα φρένο» λέει κάτοικος της περιοχής στο MEGA, ενώ ένα ακόμα αναφέρει «Εκεί βγαίνουν οι αρκούδες, κατεβαίνουν από το βουνό και πίνουν νερό».

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγωδία σημειώθηκε στην εθνική οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 16χρονος οδηγός από το Μαυροχώρι και η συνομήλική του συνεπιβάτιδα από την Πολυκάρπη βρήκαν τραγικό θάνατο, όταν το λευκό Ι.Χ. αυτοκίνητο μάρκας BMW στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του, βρέθηκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρα.

Στο σημείο της τραγωδίας όλα έγιναν αντιληπτά λίγο πριν τις 06:00 το πρωί, όταν διερχόμενος οδηγός εντόπισε τα συντρίμμια του αυτοκινήτου και ειδοποίησε τις αρχές.

Το όχημα φαίνεται να ακολούθησε τρελή πορεία, καθώς προσέκρουσε και ξερίζωσε δύο δέντρα, πέρασε από φράχτη και σταμάτησε μόνο όταν χτύπησε σε νέο δέντρο. Στο σημείο υπάρχουν εμφανή ίχνη φρεναρίσματος, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει κάποιο εμπόδιο, ωστόσο η υπερβολική ταχύτητα φαίνεται πως αποδείχθηκε μοιραία.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήση στις 5:50 π.μ., ενώ οι πυροσβέστες που έσπευσαν βρέθηκαν μπροστά σε άμορφη μάζα σιδερικών, γεγονός που κατέστησε τον απεγκλωβισμό των δύο παιδιών εξαιρετικά δύσκολο.

Μετά από ώρα, οι δύο ανήλικοι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.