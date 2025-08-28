Ο Νίκος Πλακιάς σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τοποθετήθηκε για το πόρισμα που εξέδωσε η Πυροσβεστική για την τραγωδία των Τεμπών.
Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, έγραψε τα εξής:
«Όσο πάει και γίνεται χειρότερο.
Κάπου εδώ τελειώνουν τα ψέματα και οι συνωμοσίες.
Τώρα πρέπει να πιάσει δουλειά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να καλέσει όλους όσους αναφέρει στην κατάθεση του ο Παπαδημητρίου και να τελειώνουμε με όλα αυτά».
