Για επικίνδυνες βροχές στα δυτικά και βόρεια, αλλά και έντονη ζέστη σε ανατολικά και νότια, κάνει λόγο σε ανάρτησή του στο Facebook ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Όπως σημειώνει, βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας αναμένεται να κινηθεί ανατολικά – βορειοανατολικά προκαλώντας το Σαββατοκύριακο τα εξής φαινόμενα:

Υποχώρηση βαροβαθμίδας στο Αιγαίο με αποτέλεσμα τα μελτέμια να περιοριστούν προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και να εξασθενίσουν.

Στροφή ανέμων σε δυτικούς νοτιοδυτικούς που θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική με αποτέλεσμα την άνοδο του υδραργύρου κοντά στους 35° με 37° και με έμφαση τα ανατολικά ηπειρωτικά όπου ο άνεμος θα λειτουργήσει και σαν λίβας.

Βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου αρχικά στα βορειοδυτικά και μέσα στην Κυριακή σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας. Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα αυτά και με έμφαση τα δυτικά – βόρεια – βορειοδυτικά τμήματα θα είναι τοπικά ισχυρά και επικίνδυνα, ενώ είναι πολύ πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι και μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Ο καιρός την Παρασκευή 29-08-2025 – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 30-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή 31-08-2025

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τις πρωινές ώρες στα δυτικά και από το απόγευμα στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια.

Ο καιρός τη Δευτέρα 01-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.