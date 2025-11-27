Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως από τον Αύγουστο του 2028 θα επιβάλει στα πανεπιστήμια χρέωση 925 λιρών ή 1.056 ευρώ για κάθε διεθνή φοιτητή ανά έτος σπουδών. Πρόκειται για ένα νέο μέτρο που αναμένεται να πλήξει τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που ήδη αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Το υπουργείο Οικονομικών της χώρας ανακοίνωσε το νέο τέλος στο πλαίσιο του φθινοπωρινού προϋπολογισμού, που δημοσιεύθηκε στις 26 Νοεμβρίου, αφού προηγουμένως είχε εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής χρέωσης με τη μορφή ποσοστού.

Παράλληλα, προβλέπονται εξαιρέσεις για μικρότερους παρόχους και δεν θα επιβάλλεται καμία χρέωση για τους πρώτους 220 διεθνείς φοιτητές κάθε έτους.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα έσοδα από το νέο τέλος «θα επενδύονται πλήρως στην ανώτατη εκπαίδευση και στις δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης επιδομάτων για φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και σπουδάζουν σε προγράμματα υψηλής προτεραιότητας».

Η υιοθέτηση ενός σταθερού τέλους αντί μιας ποσοστιαίας χρέωσης εκτιμάται ότι ευνοεί τα κορυφαία πανεπιστήμια -ιδιαίτερα εκείνα της Russell Group- τα οποία συνήθως χρεώνουν υψηλότερα δίδακτρα.

Σύμφωνα με προηγούμενη ανάλυση του Times Higher Education, η Russell Group θα εξοικονομούσε περίπου £100 εκατ. αν η κυβέρνηση επέβαλλε ενιαίο, σταθερό τέλος στο πλαίσιο του προτεινόμενου levy για τους διεθνείς φοιτητές. Ωστόσο, αυτή η αλλαγή σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό για ποσοστιαίο φόρο σημαίνει ότι πολλά άλλα πανεπιστήμια θα βρεθούν σε σαφώς δυσμενέστερη οικονομική θέση.