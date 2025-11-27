Περισσότερα από 423 χιλιάδες ζώα έχουν θανατωθεί από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 23 Νοεμβρίου του 2025, στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων, για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου (ΕΕΕΔΕΕ) της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Έχουν καταγραφεί 1.754 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε συνολικά 2.192 εκτροφές σε όλη τη χώρα.

Την τελευταία εβδομάδα αναφοράς (17-23 Νοεμβρίου 2025) καταγράφηκαν 52 νέα κρούσματα σε 14 περιφερειακές ενότητες, με βάση τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων.

Τόσο το ΥΠΑΑΤ όσο και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή συνεχίζουν την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης της νόσου, με έμφαση: